BMM

A.Kockartz Belgiens Staatssekretär für die Belange der Nordsee, Philippe De Backer (Open VLD), arbeitet an einem nationalen Plan zur Verringerung des Abfalls in der See. Dies kündigte er im Rahmen des Starts von #CleanSeas, einer UN-Kampagne zur Aufklärung der Verbraucher an. Nach Berechnungen der Vereinigten Nationen landen jährlich bis zu 8 Mio. Tonnen Müll in die Meere und Ozeane unserer Erde.