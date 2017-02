Der Umzug des seit 1985 gegründeten European Union Baroque Orchestra von Oxfordshire im Südosten Englands nach Antwerpen steht kurz bevor. Schon im Mai soll das Orchester in London sein letztes Konzert in ihrer alten Heimat geben, schreibt The Guardian.

Der Umzug nach Belgien ist eine Folge des Brexit, der Entscheidung der Briten, die Europäische Union zu verlassen. Das Orchester befürchtet enorme organisatorische und logistische Probleme in einem Großbritannien ohne EU. Schließlich kommen die Musiker des EUBO aus insgesamt 14 verschiedenen EU-Ländern. In dem Augenblick, in dem der Brexit vollzogen ist, befürchtet das Orchester, dass es mit der freizügigen Bewegung zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union aus ist.

Die Befürchtungen haben aber noch weiteren Ansätze. Zum einen stellt sich die allgemeine Frage, wie lange noch Orchester in der Union auf britische Musiker zurückgreifen und Unsicher ist auch, wie es mit britischen Ensembles aller Musikstile überhaupt auf dem europäischen Festland sein wird. Werden sie noch zu Konzerten, Festivals oder Tourneen eingeladen.

Viele sind betroffen

Vieles ist unklar. Auch die Bewegung in die Gegenrichtung. Kann das European Union Baroque Orchestra nach dem Umzug nach Antwerpen in Zukunft überhaupt noch in Großbritannien spielen. Niemand weiß derzeit eine klare Antwort darauf. Nicht nur das EUBO ist davon betroffen. Auch andere im Bereich der klassischen Musik aktiven Orchester und Ensembles schauen über den Ärmelkanal, um eine Alternative für die Zeit nach dem Brexit zu suchen.

Das betrifft laut The Guardian auch das ein hohes internationales Ansehen habende European Youth Orchestra (EUYO), dass seit seiner Gründung in London gefestigt ist. Dieses Orchester hat sogar bereits Einladungen aus anderen EU-Ländern erhalten, sich dort niederzulassen. Bei einem „harten Brexit“ erwägt das EUYO tatsächlich den Schritt, das Vereinigte Königreich zu verlassen.