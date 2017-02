Belga

A.Kockartz Königin Mathilde, die Gattin des belgischen Monarchen König Philippe, ist am Montag in Vientiane, der Hauptstadt des asiatischen Landes Laos gelandet. Dort wurde sie von der laotischen Unicef-Botschafterin Hongwei Gao und von Philippe Kridelka, dem belgischen Botschafter in Laos empfangen. Königin Mathilde wird sich im Auftrag der UN-Organisation für Kinderrechte, Unicef, vier Tage lang in Laos aufhalten.