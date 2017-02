„Never give up“: Delphine Boël stellt aus

VRT

Knallbunt und provokant: Die Künstlerin Delphine Boël stellt im Museum von Elsene in Brüssel ihre Objekte und Bilder aus. In Belgien ist die 48-Jährige durch einen langen Rechtsstreit mit dem Königshaus bekannt. Sie will erreichen, dass Belgiens Alt-König Albert II sie als seine uneheliche Tochter anerkennt.