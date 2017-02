Belga

Belgiens Königsmutter Paola (Foto) ist mit einem Oberschenkelhalsbruch ins Krankenhaus gekommen. Die 79-Jährige sei gestürzt, teilte das Königshaus am Donnerstag mit. Sie wird im Brüsseler Universitätsklinikum Saint-Luc operiert. An der Gedenkmesse für verstorbene Familienmitglieder am Freitag werden Paola und ihr Mann Albert II. deshalb nicht teilnehmen, hieß es.