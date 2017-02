Somers habe gezeigt, dass Menschen verschiedener Länder und Kulturen in einer Stadt zusammenwohnen und stolz darauf sein können. Sein Verdienst: Er hat 138 verschiedene Staatsangehörigkeiten in Mechelen 'unter einen Hut' gebracht und eine 'positive Gesellschaft entstehen lassen', indem er immer wieder ermutigt hat - nicht diskriminiert. Doch in Mechelen ist auch die Sicherheit groß geschrieben. "Bei uns müssen Regeln respektiert werden", heißt es dort.

Die Jury lobt Somers auch deshalb. Es sei ihm gelungen, den Rechtsstaat anziehender zu machen als die Alternativen, die die Extremisten anböten. Das Ergebnis: Keine Mecheler Syrienkämpfer. Doch das seien die Verdienste der Mecheler, betont Somers. Viele verteidigten die westlichen Werte. Er erzähle ihnen, dass Diversität und die Ablehnung von Rassismus auch dazu gehörten, heißt es in der Zeitung De Standaard.

Gleichzeitig relativiert Somers seinen Sieg als 'Weltbürgermeister'. In der VRT sagte er: "Ich denke, dass es tausende Bürgermeister gibt, die mindestens so gut oder wahrscheinlich noch besser sind als ich es bin, aber es ist natürlich eine tolle Anerkennung für die 86.000 Mecheler und Mechelerinnen. Ich denke, es ist uns in den vergangenen Jahren gelungen, aus unserer Diversität etwas Positives zu machen."