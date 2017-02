Hinzu kommt, dass viele in Belgien gemeldete Segler und Freizeitkapitäne nur unzureichend Kenntnis über ihre Rechte und Pflichten haben. Dadurch sind nicht wenige der Betroffenen mit ihren Papieren und Zulassungen auch nicht in Ordnung. Die Zahl der entsprechenden geahndeten Übertretungen ist denn auch in den vergangenen beiden Jahren deutlich angestiegen.

Eine Reform drängt sich also auf und sie soll nicht nur vereinfachen, sondern auch die Sicherheit erhöhen. Dazu ist zu bemerken, dass die Nordsee vor der belgischen Küste eine der vielbefahrensten Schifffahrtsrouten der Welt ist mit bis zu 1.000 Bewegungen pro Tag! Hier müssen die Segelboote einige Regeln beachten, doch diese Regeln sind so veraltet, dass sie den heutigen Ansprechen in keiner Weise mehr entsprechen.