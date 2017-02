Doch die Provinz Limburg denkt weiter. So ist geplant, dass neben lokalen Einzelhandelsgeschäften, wie kleine Läden, in denen lokale oder regionale Produkte angeboten werden, auch privat geführte Geschäfte hinzukommen, z.B. Bäcker oder ein Käseladen mit regionalem Angebot.

Die Initiative denkt aber auch an den LimbU als Mittel zur Vergütung. Damit könnte zum Beispiel ehrenamtliche Vereinsarbeit vergütet werden oder auch Blutspenden und die Teilnahme an Erste-Hilfe-Kursen sowie die freiwillige Teilnahme an lokalen Initiativen, wie vielleicht Müllsammelaktionen.

Mit dem LimbU will die Provinz dem ohnehin schon stark ausgeprägten Gemeinschaftsgefühl der Limburger einen weiteren Schub geben. Jedem, der sich für die Aktion anmeldet, wird eine bestimmte Summe LimbU auf eine spezielle Bankkarte überwiesen, die dann an oder in den oben erwähnten Einrichtungen als Zahlungsmittel eingesetzt werden kann.