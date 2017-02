Halter von Fahrzeugen, die den oben erwähnten Vorschriften und Normen nicht entsprechen, können eine Zulassung für die Einfahrt nach Antwerpen erwerben. Diese Zulassung kostet 350 € pro Jahr. Potentielle Nutzer dieser Zulassung sind z.B. die Besitzer von Oldtimern oder von Lieferwagen. Das können selbstfahrende Marktstände sein, die oft auf älteren Fahrzeugen aufgebaut sind oder alte Kleinlastwagen, die zu Food Trucks umgebaut wurden.

Das betrifft im Prinzip auch die vielen Zulieferfahrzeuge für die Geschäfte in der Innenstadt oder Kurierdienste, die online erworbene Waren nach Hause liefern. Diese Fahrzeuge gelten allgemeinhin als besonders schadstoffreich. Und per Gebühr dürfen solche Fahrzeuge im Prinzip weiter in Antwerpens Innenstadt unterwegs sein…