Belgien, bzw. das Bundesland Flandern, ist auch Heimat der Entdeckung des Jahres. Dies ist die kleine Brauerei „Bokkenyder“ aus Hasselt (Provinz Limburg). Hier kreiert ein junger Brauer aus der Kombination von mehreren Lambic-Bieren ein neues Bier, dass die Bewerter von Ratebeer offenbar begeistern konnte.

Noch immer ist die Bierkneipe "In Het Verzekering Tegen de Grote Dorst" (zu Deutsch: “In der Versicherung gegen den großen Durst“) in den Augen von Ratebeer das beste Lokal seiner Art. Die Kneipe ist in Eizeringen in Flämisch-Brabant zuhause, öffnet aber nur an Sonntagen…

Ratebeer veröffentlicht seine Listen zu den besten Bieren, den besten Brauereien und den besten Bierlokalen weltweit seit 2002. Jährlich werden rund 470.000 Erzeugnisse von 26.000 Brauereien analysiert und bewertet.

Jahrelang belegte das flämische Bier Westvleteren 12 den ersten Rang, doch seit drei Jahren lief die Brauerei „3 Fonteinen“ den Klosterbrüdern aus Westflandern den Rang ab. 2013 und 2014 war deren Bier „Hommage“ das weltbeste Bier und 2015 „Framboos“.