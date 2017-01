Belga

A.Kockartz Belgiens Monarch, König Philippe (Foto), hat Kritik am Brexit und an der Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump geäußert. Im Rahmen seiner Ansprache vor den höchsten Repräsentanten des Landes sagte Philippe, es habe keinen Sinn Mauern zu bauen oder sich in „utopisch nostalgische Denkweisen zurückzuziehen.“