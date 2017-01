Welchen Einfluss Nicolaas Rockox auf die Kunst aus und in Antwerpen seiner Zeit hatte, ist alleine aus der Tatsache zu erkennen, dass er Pieter Paul Rubens förderte und so zu dessen beeindruckender Karriere beitragen konnte. So gab Rockox Rubens den Auftrag, „Die Anbetung der Weisen“ für das Antwerpener Rathaus zu malen, ein Werk, dass heute im Prado in Madrid zu sehen ist.

„Das Goldene Kabinett“ zeigt Schlüsselwerke aus ganz Westeuropa. Darunter sind u.a. Werke von Jan van Eyck, Vater und Sohn Rubens, Antoon van Dyck, Jacques Jordaans, Cornelis Massijs (der Sohn von Quinten Metsys), Clara Peeters, Meister von Frankfurt, Hans Memling, Rogier van der Weyden, Jan Brueghel I., Lambert Lombart, Lucas Cranach dem Jüngeren und vielen mehr. Ganz neu in die Ausstellung wurde ein jüngst mit Mitteln der flämischen Landesregierung angekauftes Werk hinzugefügt. Dabei handelt es sich um die „Studie eines alten Mannes mit Bart im Profil nach links“ von Antoon van Dyck (siehe nebenstehenden Beitrag).