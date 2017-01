VRT

A.Kockartz Über 1.000 Personen, darunter auch hunderte Schüler, haben am Donnerstag freiwillig und mit viel Spaß am Umzug von 1.250 Büchern aus einer Jugendbibliothek im Süden von Gent zur neuen Bibliothek De Krook. Hier wird die neue städtische Bibliothek untergebracht, die am 10 März eröffnet wird. Diese Aktion war der symbolische Start für kommende Umzüge. Noch rund 200.000 Bücher, CD’s, DVD’s und andere Medien und Datenträger müssen noch in die neue Bibliothek in Gent gebracht werden.