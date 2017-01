Der ehemalige Deutschlehrer aus Izegem in Westflandern wies mit seiner jahrelangen Quizerfahrung ein enormes Wissen und eine umfassende Allgemeinbildung auf. Er beantwortete die meisten Fragen korrekt und konnte am Ende den Sieg für sich und seine Mannschaft einfahren.

Gegenüber der VRT-Onlineredaktion sagte Marc Vanacker nach der Sendung, dass dies bei weitem nicht nur an seinen guten Deutschkenntnissen gelegen habe: „Ich verfolge stets die deutsche Kultur, die Politik und die Aktualität. Quizzen über Allgemeinbildung ist denn auch meine Spezialität.“

Für Marc Vanacker war die Teilnahme an „Gefragt Gejagt“ keine Premiere, denn seit rund 30 Jahren nimmt er an TV-Quizzsendungen teil. Mittlerweile stand oder saß er bereits rund 35 Mal bei solchen Sendungen vor der Kamera. Für „Gefragt Gejagt“ wurde er nach seiner Anmeldung zunächst telefonisch gescoutet und dann noch einmal via Skype. Die am Dienstagabend in der ARD gesendete Ausgabe von „Gefragt Gejagt“ wurde allerdings bereits im Oktober aufgezeichnet.

Solange musste er seinen Sieg verschweigen, denn er hatte eine entsprechende Verschwiegenheitsklausel unterschrieben. Am Dienstagabend gab es in seiner Heimatstadt Izegem aber ein „public viewing“ und eine „Quiz-Afterparty“ und Marc Vanacker konnte sich feiern lassen.