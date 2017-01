Schwerpunkte der New York Post-Reportage sind die Antwerpener Stadtteile Eilandje und het Zuid. Schon mit ihrem ersten Satz ihres Beitrags „Don’t miss Belgiums underrated second city“ fällt Jennifer Caeser mit der Türe ins Haus: „Mit seinen perfekt erhaltenen mittelalterlichen Kopfsteinpflasterstraßen scheint sich Antwerpen vielleicht auf ihre historischen Lorbeeren auszuruhen. Doch die zweite Stadt von Belgien ist eine lebendige, kosmopolitische Stadt, in der Avant-Garde-Mode, einflussreichende Architektur und zukunftsweisende Restaurants florieren.“