28 % der Flamen geben auch an, nicht mehr ohne soziale Medien auszukommen. Von dieser Sucht sind am häufigsten Nutzer in der Altersklasse der über 20- und über 30jährigen Smartphone-Nutzer betroffen. Und hier übernimmt Facebook die Hauptrolle. Die Facebook-Süchtigen befürchten, etwas zu verpassen, wenn sie gerade einmal nicht auf Facebook unterwegs sind. Teenager sind davon kaum betroffen, denn sie sind auf vielen Kanälen unterwegs.

Konkret lässt die aktuelle Digimeter-Erhebung den Schluss zu, dass jeder achte Flame, 13 %, zugeben, abhängig von dem einen oder anderen sozialen Medium, bzw. von ihrem Smartphone zu sein. Sie leiden demnach an „Digibesitas“. Nur 6 % aller Flamen, vornehmlich Rentner, haben auf digitaler Ebene keine Erfahrung und zu Hause weder Handy noch Computer. 65 % der Befragten geben an, in dieser Hinsicht „auf der Höhe der Zeit“ zu sein, während der Rest zugibt, hier den „Anschluss verpasst zu haben.“