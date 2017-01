Die 29-jährige Hanne Gaby Odiele wurde in Kortrijk geboren und modelt seit 2005 erfolgreich in New York. In einem Interview mit USA Today hat sie das Tabu über ihre Intersexualität durchbrochen.

"Du kannst so sein, wie Du willst. Das ist egal. Ich bin stolz, intersexuell zu sein, ja. Es ist mir wichtig, genau an diesem Punkt meines Lebens das Tabu über meine Intersexualität zu durchbrechen", sagt Odiele.

Hanne Gaby Odiele kritisiert in dem Interview auch die Mediziner. Sie ist der Auffassung, dass Kinder, die als Zwitter geboren werden, viel zu oft operiert werden, ohne, dass sie bei der Operation mitreden dürften und das oft "einfach aus ästhetischen Gründen".