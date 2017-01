Das neue Fresko befindet sich fast genau neben dem kleinen Bahnhof Brüssel Kapelle am Ausgang des Nord-Süd-Tunnels in Richtung Süd/Midi. Dieses Bild lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig und ist in seiner blutigen Ausführung expliziter als bisherige Fresken.

Auch dieses Mal weist das Wandbild auf ein klassisches Gemälde hin, wie bereits am Wochenende an der Vlaamsepoort. Dabei handelt es sich nach Angaben von Fachleuten aus Kunstkreisen um das Gemälde „Die Leichen der Gebrüder De Witt“, das der niederländische Maler Jan de Baen Ende des 17. Jahrhunderts schuf (siehe Tweet aus dem Amsterdammer Rijksmuseum unten - bitte unter dem Bild weiterlesen).

Dieses Gemälde ist heute im Rijksmuseum in Amsterdam zu sehen und zeigt die öffentlich ausgestellten Leichen der beiden politisch einflussreichen Brüder Johan und Cornelis de Witt, die am 20. August 1642 von politischen Gegnern umgebracht wurden. Man machte die Brüder seinerzeit für alles verantwortlich, was damals vermeintlich schieflief…