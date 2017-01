A.Kockartz Dem jungen ethischen Hacker Inti De Ceukelaire (21) aus Flandern ist gelungen, einen Tweet des neuen US-Präsidenten Donald Trump zu manipulieren. Nach inzwischen offiziell bestätigten Medienberichten konnte De Ceukelaire das Video "#Trumpvlog in 't Oilsjters - Congress in Moscow" mit einem Karnevalslied aus Aalst in einen Twitterbericht vom 11. April 2012 schmuggeln.