Der zweite Teil der Ausstellung hingegen ist eine spielerische Suche nach Hinweisen auf Tim & Struppi quer durch die Train World an sich. Hin und wieder stoßen die Besucher zum Beispiel auf offene Koffer, in denen Hinweise, Details und Alben zu finden sind, die mit Tim und der Eisenbahn in seinen Abenteuern zu tun haben.

Doch man darf ruhig genauer hinschauen! So manches Detail ist subtil in die Sammlung des Hauses eingebaut, wie zum Beispiel das Konterfei von Hergé in einem TEE-Waggon aus den frühen 1960er Jahren oder eine Frachtkiste mit einer Ladung Krabbendosen aus dem Tim-Abenteuer „Die Krabbe mit den goldenen Scheren“ (kl. Foto).