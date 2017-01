Das Bild auf einer Wand am Vlaamsepoort in Brüssel deutet zwei Hände an, die einen Kopf abschneiden wollen. Die regionale Brüsseler Nachrichtenplattform BRUZZ gewann den Eindruck, dass dieses Bild an das Gemälde „Die Opferung Isaaks“ des italienischen Meisters Caravaggio aus dem Jahr 1603 erinnert (siehe Abbildung unten). Ist dies ein Zufall? Oder so gewollt?

Die Behörden in Brüssel wollen, dass dieses Streetart-Werk im Gegensatz zu den vorherigen Wandmalereien, die sogar Geschlechtsteile zeigen, verschwinden muss und zwar so schnell wie möglich. Die Brüsseler Lokalpolitikerin Ans Persoons (SP.A) hält das Bild für gewalttätig und befürchtet, dass es zur Gewalt aufruft. Brüssels Bürgermeister Yvan Mayeur (PS) will ebenfalls, dass diese brutale Enthauptungsszene entfernt wird.