Im deutschsprachigen Ostbelgien sind alle Langlaufpisten, außer die von Rocherath, geöffnet und bieten auch sonst alles zum Skifahren. Neben diesen insgesamt 17 Anlagen ist Wintersport auch in mehrere weitere Zentren in der Provinz Lüttich geöffnet und zwar in Spa, Stoumont, Lierneux und Trois-Ponts.

In den Provinz Luxemburg sind rund 10 weitere Zentren offen. Darunter ist auch die Anlage für alpinen Ski an der Baraque Fraiture.

Originelle Möglichkeiten bieten auch die Pisten für Schneescooter und für Schneeschuhwanderungen in Baugnez bei Malmedy in der Provinz Lüttich und die von Pferden gezogenen Schlitten in Saint-Hubert in der Provinz Luxemburg.