Doch diese Halle, die eigentlich „Antwerpener Überdachter Markt“ hieß und heißt, machte im Laufe der Jahrzehnte einiges durch, hatte jedoch ausreichend Stehvermögen. Sie überlebte zwei Weltkriege fast ohne Zerstörungen und auch ein Großbrand 1983 brachte nicht ihr Aus. Die Markthalle hatte viele Besitzer oder Anteilseigner, worunter auch einige Händler - u.a. hier ansässige Schlachter und Metzger. Im Laufe der Jahre festigte sich dort auch ein Betreiber eines Spar-Warenhauses, doch die traditionellen Händler und Selbständigen blieben vor Ort.

1990 übernahm der Obst- und Gemüsehändler Achiel De Witte den Spar als Franchisenehmer und mittlerweile hält er 97 % der Anteile an der Markthalle, wie das Stadtmagazin Citta, die Wochenendbeilage der Tageszeitung Gazet Van Antwerpen dazu erzählt. Er will in naher Zukunft der Markthalle neuen Elan verleihen, in dem er den hier tätigen Händlern, von denen gleich zwei gemeinsam den Markt leiten, ein geschäftsträchtiges Umfeld bietet und durch das Eingehen auf Trends neue Kunden anziehen möchte. Der Spar-Markt wird über kurz oder lang wohl verschwinden.