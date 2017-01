Belga

A.Kockartz "Home", der neue Film der flämischen Regisseurin Fien Troch (Foto), läuft seit einigen Tagen in den belgischen Kinos, doch schon bevor er hier anlief, wurde die europäische Filmwelt auf den Streifen aufmerksam. Bei internationalen Festivals, z.B. in Venedig und in Rotterdam, heimste der Streifen bereits Preise ein. Mit ihrem vierten Film verließ Troch die angestammten Pfade ihrer bisherigen Produktionen.