Facebook/Rubenshuis

A.Kockartz Das Rubenshaus in Antwerpen (Foto) wird in naher Zukunft seine Sammlung mit zwei Gemälden alter flämischer Meister ergänzen können. Jeweils ein Werk von Antoon van Dyck und von Jacob Jordaens aus einer Privatsammlung, die der König Baudouin-Stiftung im vergangenen Jahr überlassen wurden, werden in absehbarer Zeit dem Rubenshaus überlassen. Damit sind zwei weitere flämische Gemälde zurück in Belgien.