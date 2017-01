Der große Erfolg seiner aktuellen Platte „The Comeback Album“ und die dazugehörende Tournee in Deutschland haben Helmut Lotti dazu bewegt, dort auch in Zukunft leben zu wollen. Doch, so Lotti in seiner Facebook-Meldung, sei dieser Entschluss mit Schmerzen verbunden: „Auch durch diesen Umzug gehen Jelle und ich jeweils unseren eigenen Weg. Eine schwierige Entscheidung, die uns tieftraurig macht.“