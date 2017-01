Muslimin aus Molenbeek bald Miss Belgium?

Übrigens wäre Myriam Sahili nicht die erste Muslimin, die Miss Belgium würde. 2009 holte Zeynep Sever den Titel und damals war ihre Religionszugehörigkeit noch überhaupt kein Thema. So genannte Experten glauben übrigens nicht, das Sahili eine aussichtsreiche Kandidatin ist. Die Wahl findet kommende Nacht im Plopsaland Theater in De Panne, an der flämischen Küste statt.