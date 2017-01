Jetzt greift auch der flämische Roularta-Verlag zu diesem Schritt und beendet die Kommentarmöglichkeiten auf den Webseiten seiner wöchentlich auf Papier erscheinenden Magazine Knack und Trends. Online haben diese beiden Blätter eine rund um die Uhr arbeitende Nachrichtenredaktion, die auch die Foren der Magazine moderiert.

Doch damit ist jetzt Schluss, denn die Art und die Inhalte der Kommentare und Reaktionen haben für den Verlag und seine Magazinredaktionen ein Maß erreicht, dass nicht mehr zu tolerieren ist. Knack-Chefredakteur Jago Kosolsky nahm gegenüber der VRT-Nachrichtenredaktion Stellung dazu:

„Wir sehen es nicht als unsere Aufgabe an, den Leuten zu sagen, wie sie sich online zu verhalten haben. Es fließt viel Zeit und Energie in das Moderieren von Kommentaren, um gegen Missbrauch vorzugehen und das gilt für viele Newswebseiten in Flandern und in Wallonien. Das ist keine Aufgabe, die wir als Journalisten auf uns nehmen müssen. Unsere Aufgabe ist zu Informieren und die Menschen mit spannenden Analysen, Ansichten und Kolumnen zu konfrontieren. Das sind die Sachen, die wir veröffentlichen wollen.“