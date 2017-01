PhotoNews

In einem sehr interessanten Beitrag untersucht ORF-Korrespondent Martin Steinmüller, warum gerade Brüssel den Vorschlaghammer so rücksichtslos durch seine historischen Stadtteile schwingen ließ? Der Begriff „Brüsselisierung wird international verwendet, um die Zerstörung einer Stadt in Friedenszeiten zu bezeichnen“, so der Architekt Maurice Culot.