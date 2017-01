Belga

A.Kockartz In den kommenden Tagen wird in ganz Belgien Schneefall erwartet, doch nicht überall wird dies mit idyllischen Winterbildern vereinbar sein. VRT-Wettermann Frank Deboosere warnt vor Glätte, gefrierendem Regen und vor Temperaturschwankungen. In höheren Lagen in Ostbelgien und in den Ardennen soll aber „Ski und Rodel gut!“ gelten.