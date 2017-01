Antwerpen gehört laut Rough Guide neben Metropolen, wie Paris, Isfahan, Nairobi oder Bristol zu den Städten, in die man 2017 unbedingt reisen sollte. Die Stadt an der Schelde sei deutlich ruhiger und weniger hektisch als z.B. die belgische Hauptstadt Brüssel, stehe ihr jedoch in nichts nach. Darum belegt Antwerpen hier den fünften Rang.