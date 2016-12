Am 11. Januar 2017 erscheint dieses Buch offiziell und kommt ab dann in den Handel. Einige Tage zuvor aber sorgt ein als Tim verkleideter Schauspieler für einigen Rummel um diese Neuveröffentlichung. Am Wochenende des 7. und 8. Januar sind Brüssel und die wallonisch-brabantische Universitätsstadt Louvain-la-Neuve Gastgeber von Tim. Samstags wird er an Bord eines historischen Amilcar-Oldtimers (ein Amilcar kommt öfter in seinen Abenteuern vor) zum Großen Markt in Brüssel chauffiert. Dort wird dann ein großer Tim & Struppi-Lookalike veranstaltet.

Am Sonntag, den 8. Januar, wird Tim dann im Hergé Museum in Louvain-la-Neuve seine Aufwartung geben. Einen Tag später, am Montag, den 9. Januar, wird der Tim-Lookalike dann an Bord eines mit „Tim im Lande der Sowjets“-Bildern in schwarz/weiß und in Farbe verzierten Zuges der belgischen Eisenbahngesellschaft NMNS/SNCB (Foto oben) von Brüssel Süd/Midi aus zum Eisenbahnmuseum „Train World“ nach Schaarbeek fahren, wo gerade eine Ausstellung zum Thema „Tim und der Zug“ stattfindet.