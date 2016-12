Der Südmarkt findet jeden Sonntagmorgen am Bahnhof Brüssel Süd/Midi statt und dieser Markt ist mir rund 400 Ständen der größte Frisch- und Wochenmarkt Belgiens. Dieser Markt ist in der Brüsseler Gemeinde Sint-Gillies/Saint-Gilles gelegen und die dortige Gemeindeverwaltung will jetzt nach und nach das Verbot für Plastiktüten durchsetzen.

Was bisher in einer Testphase auf zwei kleineren Wochenmärkten in Sint-Gillies durchgeführt wurde, gilt ab sofort also auch für den Südmarkt, der zum Jahreswechsel auch ohne Plastiktüren vonstattengehen soll. Markthändler, die sich nicht an dieses Verbot halten, dürfen für einen bestimmten Zeitraum ihren Stand dort nicht mehr aufbauen, sagt der Stadtverordnete für nachhaltige Entwicklung der Gemeinde Sint-Gillies, Willem Stevens, dazu: