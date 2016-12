Flämisches Hundebier Hit in England

Wie die Zeitung „De Standard“ in ihrer Montagsausgabe berichtet, ist das Erfrischungsgetränk für den Vierbeiner besonders populär in Großbritannien, wo es sogar in echten Kneipen angeboten wird. Dort wird es auch in 800 Läden verkauft.

Aber auch in Australien, der Tschechei und Hongkong wird es bereits verkauft. China und die USA sollen schnell folgen.

Hunde mögen das Getränk. Kleine Hunde dürfen laut Hersteller eine Flasche pro Tag trinken, Größere Zwei. In Kürze soll auch noch ein Hunde-Snack in der Form einer belgischen Fritte auf den Markt kommen.