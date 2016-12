Ach ja, die Top 5 der am häufigsten gewünschten Lieder bestand dieses Jahr aus 1. "Can't stop the feeling" von Justin Timberlake, 2. "Een ster" von Stan Van Samang, 3. "Stand by me" von Florence & The Machine, 4. "Goud" von Bazart und 5. "Ziet em duun" von Van Echelpoel. Und rund 1,5 Mio. Flamen schalteten mindestens einmal innerhalb der vergangenen Woche Music for Life bei Studio Brüssel ein…

Der gleichzeitig laufende Spendenmarathon unserer frankophonen Radiokollegen von der RTBF brachte übrigens 3.452.310 € ein. Hier schlossen sich mehrere Radiomoderatoren in ein gläsernes Radiostudio in Charleroi ein und legten im Rahmen von „Viva for Life“ ebenfalls Wunschplatten gegen Spenden auf. Hier war der Radiosender Viva Cité der Motor der Aktion.