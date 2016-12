Landesbildungsministerin Hilde Crevits (CD&V - kl. Foto) hat entschieden, dass die Schulen in Flandern schon Erstklässlern die Möglichkeit bieten sollen, mit den Fremdsprachen Deutsch und Französisch in Berührung zu kommen. Ab dem dritten Schuljahr soll zudem möglich werden, komplette Schulstunden oder Sprachenstunden in Deutsch und Französisch anzubieten.