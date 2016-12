VRT

A.Kockartz Am 20. Dezember 1966, das war ein Dienstag, fuhr der letzte Reisezug in Belgien, der von einer Dampflokomotive gezogen wurde. Der Zug verkehrte damals zwischen Ath in der Provinz Hennegau und Denderleeuw in Ostflandern. Die Lokomotive, eine in Kanada kurz nach dem Krieg für Belgien gebaute Maschine, existiert heute noch.