Die britischen Tageszeitungen The Times und The Daily Mail schrieben dazu, dass die Gedenkplatten auf eine engere Verbindung zwischen der Universität und dem belgischen König rückschließen ließen, als dies tatsächlich der Fall war. Der Vorgang an der Queen Mary-Universität in London gefällt nicht allen Briten. Professor Alan Smither von der Buckingham University lässt sich mit den Worten zitieren: „König Leopold ist Geschichte. Es hat keinen Sinn, seine Taten heute als rassistisch neu zu interpretieren“.

Dass sich die britischen Medien intensiv mit dieser Angelegenheit beschäftigen, hat mit einem ähnlichen Vorgang zu tun, der Anfang des Jahres für Schlagzeilen sorgte. Die Universität von Oxford hatte sich geweigert, ein Denkmal abzumontieren, dass dem Kolonialherren Cecil Rhodes gewidmet ist. Dieser hatte im 19. Jahrhundert im südlichen Afrika die britische Kolonie Rhodesien gegründet.