Der Lufthansa-Vorstandsvorsitzende Carsten Spohr spricht offenherzig auf der IATA-Luftfahrtkonferenz in Sydney. Er betont, dass die Strategie der Gruppe sehr deutlich sei: "Die Lufthansa-Gruppe zählt 15 Fluggesellschaften. Wer die Kosten drosselt und für mehr Einnahmen sorgt, kann zu 100 Prozent mit unserer Unterstützung rechnen. Ein gutes Beispiel ist SWISS, die neue und zusätzliche Maschinen bekommt. Bei Austrian Airlines und Brussels Airlines wurden weniger gute Resultate verbucht. Diese Gesellschaften brauchen nicht auf Zusatzinvestitionen hoffen. Lassen Sie mich es so formulieren: Sie halten Ihr Los in eigenen Händen."

"Innerhalb der Lufthansa-Gruppe ist Brussels Airlines eine relativ kleine Gesellschaft. Wenn dort gestreikt wird, spiegeln sich die Folgen schnell in den Geschäftszahlen wieder. Wir haben in Deutschland mit Lufthansa auch schwierige Zeiten mit anhaltenden Streiks erlebt, aber die (finanziellen, Red.!) Folgen waren weniger groß. Der Grund hierfür ist simpel: Wir waren solchen Einkommensverlusten einfach auf allen Gebieten gewachsen."

Spohr will in Zukunft Brussels Airlines offenbar aufteilen: Der Name Brusses Airlines ist sicher noch ein Markenname für afrikanische Bestimmungen. Das wird auch noch einige Jahre so bleiben. Doch was Europa betrifft, so werde Brussels Airlines unter dem Namen Eurowings fliegen, sagt er. "Eurowings muss das Aushängeschild unserer paneuropäischen Antwort auf Billigfluggesellschaften wie Ryanair und easyJet werden."