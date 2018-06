Ökonomen und Politiker nennen die Tatsache, dass Umicore nicht in Flandern investiert, einen „peinlichen Vorgang“ für die flämische Landesregierung. Volkswirt Geert Noels von Econopolis kritisiert in diesem Zusammenhang einmal mehr die weiterhin hohen Lohnkosten in Belgien und die Tatsache, dass Umicore hier keine CO2-freie Energie finden kann, sei ebenfalls kein Ruhmesblatt für unser Land: „Wenig Transparenz zur Energiepolitik für die kommenden 10 bis 20 Jahre zu haben und vielleicht noch länger, spielt doch eine große Rolle.“

Die Kritik, dass man einen osteuropäischen Standort nur gewählt habe, um mit billigen Arbeitskräften produzieren zu können und weil in Polen eventuell weniger scharfe Umweltregelungen angewendet werden, lässt Umicore nicht auf sich sitzen.

„Das Polen bessere Abwasserregelungen hat? Das ist ein Hinweis auf einen Herstellungsprozess, der nicht wirklich in unseren Aktivitäten vorkommt“, sagte Umicore-Sprecherin Marjolein Scheers gegenüber Gazet Van Antwerpen zu den Vorwürfen, die u.a. von Antwerpens Bürgermeister Bart De Wever kamen. De Wever gab gegenüber der gleichen Zeitung an, dass man hier eben mit den Lohnkosten und den Umweltfaktoren in Polen nicht konkurrieren könne.