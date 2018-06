Erster Langstreckenflug ab Charleroi

Die beiden Flugzeuge von Air Belgium, zwei Airbus A340, wurden in den letzten Monaten für eine Reihe von Flügen für andere Fluggesellschaften wie Surinam Airways, TUI und Condor eingesetzt. Es wurden mehr als 10.000 Passagiere befördert.

Im Juni wird Air Belgium weiterhin Flüge für Dritte durchführen. Ein Flugzeug wird den ganzen Monat über für Air France nach Afrika fliegen. Die beiden wöchentlichen Flügen zwischen Charleroi und Hongkong erfordern zunächst nur ein Flugzeug. Ein dritter Flug pro Woche wird im Juli und ein vierter ab Oktober eingeführt. Air Belgium hofft, in diesem Sommer ein drittes Flugzeug in seine Flotte aufnehmen zu können, um "in den kommenden Monaten" neben Hongkong noch ein zweites Flugziel in China anbieten zu können.