Diese unterirdisch verlaufende Hochspannungsleitung ist rund 50 km lang und führt ein 12 cm dickes Stromkabel von Lixhe bei Visé in der Provinz Lüttich nach Oberzier im Kreis Düren in Nordrhein-Westfahlen und durchquert dabei Ostbelgien entlang der Autobahn E40. Das Übertragungskabel an sich ist etwa 90 km lang und soll 1.000 Megawatt Gleichstrom in beiden Richtungen strömen lassen können. Die Bauzeit war auf zwei Jahre angesetzt und das ALEGrO-Projekt soll rund 400 Mio. € kosten.

ALEGrO ist tatsächlich die erste Stromtrasse zwischen den beiden Nachbarländern Belgien und Deutschland. Bis zum Ende der Bauarbeiten muss Öko-Strom, der aus Richtung Deutschland nach Belgien bzw. in umgekehrter Richtung befördert wird, einen Umweg über die Niederlande oder Frankreich nehmen, was zeitraubend ist und Zusatzkosten verursacht.

„Gemeinsam mit Nemo-Link auf britischer Seite realisieren wir nun zwei zusätzliche Verbindungen mit wichtigen Ländern, sodass die Rolle der Drehscheibe in Europa voll zum Tragen kommt“, sagte Chris Peeters, CEO vom belgischen Hochspannungsnetz-Betreiber Elia, gegenüber dem Belgischen Rundfunk (BRF).

In Ostbelgien sind acht Gemeinden von den unterirdischen Verbindungen betroffen: Herve, Thimister, Limbourg, Baelen, Welkenraedt, Lontzen, Eupen und Raeren - der Grenzlink befindet sich am Autobahnparkplatz an der E40 in Eynatten. Jetzt beginnen die Arbeiten zum Bau einer Trafo- und Konverterstation in Lixhe bei Visé (Provinz Lüttich) Ein Teil der Stromtrasse verläuft von der E40 aus entlang der Maas dorthin.