Im untersuchten Zeitraum Juni 2015 bis Juni 2016 (das Problem ist also nicht neu) zogen hiesige Firmen rund 8.000 Stellen aus der Hauptstadt-Region ab, während lediglich 5.500 neue Stellen in Brüssel geschaffen werden konnten. Die Arbeitgeberverbände geben tatsächlich als Hauptgrund für diese Entwicklung die Mobilitätsprobleme von Brüssel an. Diese würden sich seit Jahren als ein echtes Hemmnis erweisen.

Beim regionalen Brüsseler Arbeitgeberverband BECI wird festgestellt, dass viele Unternehmen „Satelliten-Büros“ in Flandern und Wallonien eröffnen, während ihre Zentralen in der Stadt bleiben. Dezentralisieren sei zwar grundsätzlich keine schlechte Sache, doch die Politik müsse etwas grundlegendes an der Mobilitätsproblematik ändern. Dazu allerdings brauche es Visionen…