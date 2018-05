Im Vergleich zwischen offenen Stellen und der Arbeitslosenquote schneidet Belgien derzeit innerhalb der Eurozone (die Gemeinschaft der EU-Mitgliedsländer, in denen der Euro die allgemeine Währung ist) am schlechtesten ab, so Bundesarbeits- und Wirtschaftsminister Kris Peeters (CD&V - kl. Foto) am Mittwochmorgen gegenüber der VRT-Nachrichtenredaktion.