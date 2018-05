A.Kockartz In die Gespräche zwischen den Piloten und dem Management bei der belgischen Fluggesellschaft Brussels Airlines ist offenbar Bewegung gekommen. Bei den Gesprächen geht es vor allem um das Einkommen der Piloten und um die Arbeitsbedingungen. In den kommenden beiden Wochen wird auf konstruktive Verhandlungen gesetzt und vorläufig kommt es nicht zu weiteren Streiks. Beim konkurrierenden Billigflieger Ryanair hingegen drohen auch in unserem Land Arbeitskämpfe.