A.Kockartz Das deutsche Unternehmen Flixbus erweiterte seine Angebote mit von belgischen Städten ausgehenden Verbindungen. So sind jetzt Fahrten von Brügge aus in mehrere niederländische Städte sowie zu fast allen Flughäfen in den Benelux-Ländern möglich. Inzwischen können auch innerbelgische Fahrten mit Flixbussen gebucht werden.