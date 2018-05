Führende Kraft hinter Air Belgium ist Nicky Terzakis (Foto unten, in der Mitte von Stewardessen), ein ehemaliger Manager der in Lüttich-Bierset ansässigen Cargo-Fluggesellschaft TNT Airways. Terzakis hatte bei TNT in Lüttich umfangreiche Nachtflugmöglichkeiten gebracht und unter ihm wurde die Gesellschaft in ihrem Geschäftsbereich einer der wichtigsten Spieler am Markt.

Seine Wahl fiel auf Charleroi, da in Zaventem oder in Lüttich keine Möglichkeiten vorhanden seien, längere Start- oder Landebahnen für Großflugzeuge - zwei Maschinen vom Typ Airbus A343-300 - zu schaffen (obschon am Brussels Airport Ausbaupläne diskutiert werden) und weil Charleroi günstiger sei. Terzakis arbeitet mit ehemaligen TNT-Kollegen, die er mit in sein Unternehmen genommen hat und arbeitet mit Investoren aus Belgien und aus Asien, genauer aus Hongkong.