Inzwischen rumort es auch beim Kabinenpersonal. Auch die Stewardessen und Stewards und anderes fliegendes Personal bei Brussels Airlines richteten sich mit einem offenen Brief (wie die Piloten am vergangenen Wochenende) an die Fluggesellschaft. Sie führen die gleichen Probleme an, wie ihre Kollegen in den Cockpits.

Auch sie sagen, die hätten in der Vergangenheit „viel gegeben“, um die Airline in der Luft zu halten, doch mittlerweile würden Arbeitsdruck und sehr hohe Flexibilität ihren Preis verlangen: „Wir sind todmüde und laufen auf dem Zahnfleisch. Das Kabinenpersonal bemerkt auch, dass das Bodenpersonal bei Brussels Airlines nicht vergessen werden dürfe. Hier seien die meisten Jobs von der Integration ihrer Fluggesellschaft in die Eurowings-Gruppe bedroht.