Das frühere Bergbaugelände Terhills-Site besteht aus inzwischen begrünten Abraumbergen und aus Baggerseen. Hier soll in Zukunft mit dem Terhills-Ressort auch ein Ferien- und Bungalowpark entstehen, der so CO2-neutral wie möglich werden soll. Zwei große Solaranlagen, eines davon eine schwimmende Anlage auf einem der Baggerseen, sollen das Gleichstrom-Netz mit grünem Strom versorgen bzw. ergänzen.

Diese Anlage ergänzt in Zukunft auch die Primärreserve im Tesla-Park in Dilsen-Stockem. Apropos Zukunft. Die LRM und REstore planen ebenfalls in Limburg eine Batteriereserve von bis zu 100 MegaWatt. Damit erweisen sich Flandern und die ehemalige Bergbauprovinz Limburg als Pioniere in sowohl grünem Strom, CO2-Abbau und Stromreserve als auch im Bereich Gleichstrom-Netz (DC).

Flanderns Landesenergieminister Bart Tommelein (Open VLD) schaute bei der Einweihung der Anlage zufrieden in die Zukunft: „Mit diesem flexiblen System können wir uns von den fossilen Brennstoffen verabschieden und uns erneuerbaren Energiequellen widmen. Dies ist ein erster Batteriepark, doch es werden weitere folgen, in Flandern und im Rest von Europa.“ Dies werde in allen möglichen Bereichen erfolgen, z.B. auf Ebene von Städten und Gemeinden, auf Ebene der Privatwirtschaft usw.