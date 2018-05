Die drei großen Gewerkschaften in Belgien erwarteten bis zu 50.000 Demonstranten. Nach Schätzungen der Polizei haben sich rund 55.000 Demonstranten in Brüssel eingefunden, während die Veranstalter von 70.000 Teilnehmern sprachen. Das wäre das Doppelte der Teilnehmerzahl gegenüber der letzten Rentendemo im Februar.

In vielen Unternehmen des öffentlichen Dienstes, wie z.B. bei den regionalen Verkehrsbetrieben, im Schulwesen, bei der Post usw. wird mit einer kleineren Personalbesetzung gearbeitet, weil viele Kollegen an der Demo teilnehmen. Die belgische Bahn fährt, denn gerade sie sollte die Demonstranten in Massen in die Hauptstadt bringen.

Stein des Anstoßes ist eine Anhebung des Mindestrentenaltes auf 67 Jahre bzw. die Frage, welche Berufssparten als „schwere Berufe“ gelten, in denen die Beschäftigten früher in Rente gehen können.

Von Regierungsseite her und aus Kreisen der Arbeitgeberverbände werden diese Demonstration und die damit verbundenen Streiks und Arbeitsniederlegung als „politische Aktionen“ qualifiziert. Die Gewerkschaften müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, dass sie den „Leuten nur dass erzählen, was sie wissen sollen und nicht dass, was sie wissen müssten.“

Zum Abschluss der Demo warfen die Gewerkschaftsführer symbolisch Bälle in die Menge, die wie Lottokugeln aussahen. Damit deuteten sie an, dass die Rente bald ein Lottospiel sein wird. Niemand könne sicher sein, ob er eine Rente bekommt und wenn ja, sei dahingestellt, wie viel oder wie wenig er bekommen werde.

